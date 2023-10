Mario Hart agradece a sus fanáticos por alentar su regreso a la música: "No los defraudaré"

Mario Hart se ha vuelto tendencia en redes sociales en los últimos días debido a que muchos de los fanáticos le pidieron que regrese a la música después de haberse retirado hace ocho años; ante esto, el conductor anunció que regresará a la escena musical y agradeció todas las muestras de apoyo que recibe en redes sociales.

El también piloto de autos dijo que todo esto lo ha tomado por sorpresa y nunca consideró volver a cantar, ya que estaba centrado en otro proyectos desde hace algún tiempo.

Asimismo, comentó que se siente emocionado porque nunca esperó recibir tanto apoyo en redes sociales y debido a eso, dará lo mejor de si para cumplir con las exigencia de sus fans que lo motivaron.

"Creo a todo pasa por algo y agradezco infinitamente a todas estas personas que están pidiendo en las redes que vuelva. ¡Jamás sentí tanto apoyo! Así que esto solo me llena de motivación para volver con todo y lo quiero hacer bien para no defraudarlos", agregó.

Finalmente, el esposo de Korina Rivadeneira afirmó que ya ha tomado las acciones necesarias para empezar producir música nuevamente y relanzará su carrera musical la próxima semana.

Hoy en el set de "Mande quien mande", María Pía Copello le dijo al cantante que tiene una sorpresa y enseguida se reveló que habían invitado a La Pantera Zegarra y Pancho Rodríguez. Ante esto, Mario agradeció la participación de sus compañeros e indicó que el éxito del tema es gracias a los tres.

Acto seguido, Mario tomó el micrófono y junto al ex chico reality y el boxeador interpretaron las letras de "Yo no fui", tema que se ha vuelto tendencia en redes sociales los últimos días.

"Mírame, acércate un poquito que quiero sentir tu cuerpo de princesa. Cuéntame, seguro que tu piensas, que soy un sobrado y nada me interesa (...) Si me has visto por la noche yo no fui, yo no fui, si te dicen que con ella yo salí, yo no fui".