Mario Hart ampaya a la 'Carlota' bailando 'Yo no fui': "Esa canción es maravillosa" (VIDEO)

Nadie se salva. La fiebre por el regreso musical de Mario Hart es real y ni la propia 'Carlota' puede escapar de ella. Así lo mostró el propio comediante en sus redes sociales, donde fue descubierto por el excombatiente bailando a escondidas una de sus canciones más conocidas: 'Yo no fui'.

El divertido momento fue publicado por Carlos Vílchez, quien subió un video mostrando sus mejores pasos con dicho tema bajo la descripción "Cuando te sientes identificado con una canción".

Pero, ¿Cuál era la parte con la que se identificaba el también llamado 'Tío Vílchez'? Nada más ni nada menos que el coro, aquella estrofa donde Mario Hart asegura que si lo ampayan en una discoteca o con una chica que no sea su pareja, pues él no fue.

"Si me han visto por la noche, yo no fui, yo no fui. Si te dicen que con ella yo salí, yo no fui. Que bailaba hasta abajo sin subir", se escucha.