Marisol y Bryan Arámbulo dejaron sus diferencias y sorprendieron al cantaron juntos por primera vez

25/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los desencuentros que alguna vez dividieron a dos de los nombres más destacados de la música peruana, Marisol y Bryan Arámbulo, finalmente quedaron en el pasado. Los seguidores de ambos artistas quedaron atónitos cuando, por primera vez, compartieron el escenario para cantar juntos, poniendo fin a una larga historia de diferencias.

Terminó la 'enemistad'

La tensión entre Marisol y Bryan Arámbulo había sido un tema candente en el mundo del espectáculo. Las discordias entre ellos llegaron a ser tan notorias que los seguidores afirmaban que "no se podían ver ni en pintura".

Sin embargo, en un giro que pocos esperaban, la reconciliación finalmente se dio. Hace tan solo unos días, Marisol extendió una invitación a Bryan para unirse a ella en el escenario durante su presentación con su orquesta en el aniversario de Végueta, un distrito en la provincia de Huaura, Lima. El excantante de 'Los claveles de la cumbia' aceptó la oferta con gratitud.

"Bienvenida al norte chico! Como siempre tu público te recibe así, con cariño. Gracias por invitarme, me toma por sorpresa, pero como tú dices, la música es para compartirla y disfrutarla porque aquí el único ganador es el público y son quienes disfrutan nuestro talento. Que Dios siempre te ilumine y te vaya muy bien", expresó Bryan con emoción en el escenario.

Juntos por primera vez

El momento culminante de la noche llegó cuando ambos artistas interpretaron, a su propio estilo único, la canción que alguna vez había sido el centro de sus desavenencias: 'Marimix'.

Para deleite de la audiencia y asombro de los presentes, la interpretación conjunta fue recibida con una ovación atronadora. Marisol, al concluir la actuación, tuvo palabras de aliento para Bryan, dejando en claro que las diferencias quedaban atrás: "Te deseo lo mejor, que te vaya súper".

Las diferencias de Marisol y Bryan

Las tensiones habían surgido originalmente cuando Bryan Arámbulo se lanzó como solista, interpretando canciones que solían ser características de Marisol.

A raíz de esto, en diciembre de 2021, Marisol no pudo contener sus sentimientos: "Yo respeto a todos los que están antes de mí, pero que alguien venga y me quiera atropellar, tan solo porque dice que está de moda. Eso se llama moda, y la moda es pasajera. Vamos a ver si el próximo año sigue en eso. Yo toda la vida he buscado ser un clásico", declaró.

La presentación conjunta de Marisol y Bryan Arámbulo no solo unió a dos artistas icónicos, sino que también brindó a los seguidores una esperanza inspiradora de que las diferencias pueden ser superadas en pos de un objetivo común: la pasión por la música.