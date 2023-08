Marisol a Leysi Suárez tras fallecimiento de su padre: "Esa fortaleza que tú tienes, no la tenemos todas"

En un emotivo episodio del programa matutino 'Ke Rica Mañana', una inspiradora muestra de apoyo y solidaridad conmovió a la audiencia cuando la renombrada cantante de cumbia, Marisol, se unió a Leysi Suárez para brindar su comprensión y aliento a la conductora, quien se encuentra en un profundo duelo, tras el fallecimiento de su padre.

Tras el reciente fallecimiento de su padre, Pedro Zamudio, el pasado jueves 10 de agosto, Leysi Suárez enfrentó la difícil tarea de lidiar con su pérdida mientras continuaba cumpliendo con sus responsabilidades profesionales. Marisol, conocida por su fuerza y resiliencia, no dudó en extender su mano amiga a la también bailarina y mostrar su apoyo en este período tan complicado.

Durante la entrevista, Marisol hizo una pregunta directa a Leysi, buscando comprender cómo se sentía en medio de las adversidades actuales. La respuesta de Suárez fue un testimonio de su carácter indomable y su enfoque en seguir adelante a pesar de los desafíos.

"Desde muy pequeña he tenido difíciles capitulos de mi vida, unos más fuertes que otros. En este momento, la circustancia me pone golpe tras golpe, pero tengo que asimilarlo porque me toca", compartió Leysi Suárez en respuesta a la pregunta de Marisol.