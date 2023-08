Marisol reveló si Yolanda Medina se metió en la relación que mantuvo con George Nuñez

Un video donde se ve a Yolanda Medina agrediendo a una periodista en un restaurante estuvo circulando por las redes sociales. Luego de ello, Marisol decidió responder si la cantante de cumbia se metió en la relación que mantuvo con el padre de su primer hijo, George Nuñez.

En la última edición de un programa de entretenimiento, La 'Faraona de la Cumbia' marcó distancia de la líder de 'Alma Bella'. Esto luego de preguntarle si Yolanda Medina fue la "manzana de la discordia" en la relación que mantuvo años atrás con el padre de su hijo.

"No, no, es mi paisana [...] ¿Enemistades? no, creo que no (risas)", dijo inicialmente para América Hoy.