Mark Vito busca su lugar en 'Al fondo hay sitio' como actor: "El papá del 'Gringo Atrasador'"

Mark Vito, quien , ha capturado la atención de las redes sociales al presentar una imagen completamente renovada, busca ahora establecerse en el mundo de la actuación. El exesposo de Keiko Fujimori quiere dar un salto a la pantalla chica en la reconocida serie 'Al fondo hay sitio'.

'América espectáculos' se acercó a Mark Vito para indagar sobre la posibilidad de verlo en una de las producciones más icónicas de la televisión peruana, 'Al fondo hay sitio'. Con una actitud abierta y entusiasta, el tiktoker expresó su interés y esperanza en la oportunidad de audicionar para un papel en la serie.

"Me encantaría la oportunidad, espero que a la gente también le guste (la idea). Yo espero que, por lo menos, me dé la oportunidad de hacer una prueba un día para ver cómo me va. No tenemos nada que perder", comentó el aspirante a actor.