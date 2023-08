Mark Vito: Conoce a Daniela Castellano, la modelo venezolana de 20 años que conquistó al influencer

20/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mark Vito es el nuevo engreído de la farándula peruana debido a su gran salto a las redes sociales; él se encuentra soltero soltero y parece estar dándose una nueva oportunidad con Daniela Castellano, quien es una modelo de nacionalidad venezolana que tiene 27 años menos que el empresario.

Cabe resaltar que, desde hace algunas semanas, el exesposo de Keiko Fujimori ha sido vinculado con diversas mujeres como Deysi Araujo, a quien conoció en el programa "JB en ATV", pero también fue visto muy cariñoso con su asistente de redes sociales, Camila Alvarado, con quien celebró su cumpleaños número 47.

¿Quién es Daniela Castellano?

Daniela Castellano tiene 20 años, es originaria de Venezuela y es la más joven de tres hermanos. Inició su carrera en el mundo del modelaje durante su adolescencia.

Según se sabe, tomado clases en Comunicación, Oratoria, modelaje y artes escénicas, entre otros, además, a los 27 años desfiló para el diseñador de moda Omar Díaz.

Durante los últimos tres años, ha trabajado como impulsadora, anfitriona e imagen en eventos, incluyendo el Hesperia Valencia Fashion Week.

Finalmente, Daniela Castellano fue seleccionada para protagonizar el video musical "No se puede amar a dos", de Armonía 10, el cual se estrenó en YouTube el 11 de agosto pasado.

¿Qué opina Deysi Araujo sobre Mark y Daniela?

Hace poco, la exvedette Deysi Araujo fue consultada sobre su relación entre Mark Vito y Daniela, y ante esto, dijo que a él le gusta vender todo en sus redes sociales porqué eso es contenido que vende mucho.

"Eso es puro show, a él le gusta vender todo para sus redes sociales. Pero igual, que le vaya bien, yo ya he aclarado que no tengo nada con él, solo somos amigos", mencionó.

Deysi Revela que Mark la llamó tras ampay

Deysi Araujo se pronunció de manera contundente sobre el reciente ampay que involucra a Mark Vito con una joven en una discoteca. Según dijo la pelirroja, el ahora influencer le advirtió sobre las imágenes poco antes que salgan.

"Estoy enterada de todo, de que se fue a la fiesta, quiénes son las personas, él me había contado. Es un chico soltero y está en su derecho de conocer gente. Me llamó para explicarme, un bonito gesto de su parte, aunque no debió hacerlo porque al final somos amigos", manifestó Araujo en una entrevista exclusiva con Trome.

Es así que, Deysi ha descartado tener un romance con Mark Vito, por lo que al parecer, tendría la libertad de seguir conociendo a la modelo venezolana Daniela Castellano.