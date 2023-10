¿Mark Vito no descarta retomar su relación con Keiko Fujimori? Influencer se confiesa: "Merece ser feliz"

Mark Vito dio un giro de 180 grados tras su separación de Keiko Fujimori, pues se convirtió en uno de los influencers más reconocidos del Perú y se ganó un espacio en la farándula. El empresario ha brindado una entrevista en la que habla sobre su gran cambio y además, revela cual es su relación actual con la lideresa de Fuerza Popular.

El influencer fitness conversó con un conocido medio local y fue consultado directamente sobre el gran cambio que tuvo en su vida. Tras esto, confesó que siempre se ha dedicado a la vida saludable y su sorprendente cambio físico es gracias a la disciplina.

"Siempre he sido fit. Me descuidé en algún momento, pero decidí invertir en mí mismo e iniciar una nueva etapa de mi vida. Entonces pude lograr un cambio físico en tres, cuatro meses con un plan nutricional, yendo al gym y eso me ha llevado a la tele, al TikTok, a Instagram", comentó a Trome.