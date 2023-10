¿Mark Vito será conductor de televisión? Esto dijo el tiktoker sobre su futuro laboral

Desde que Keiko Fujimori le puso fin a su matrimonio con Mark Vito, el extranjero no ha desaprovechado ni una sola oportunidad para facturar. En esta ocasión, dejó entrever que estaría próximo a debutar como conductor de televisión ¿Será cierto?

Mark Vito fue uno de los invitados al cumpleaños de Susy Díaz y, en entrevista con 'La República', se animó a revelar algunos de sus planes y proyectos laborales.

Es así que, con mucha emoción, el exesposo de la lideresa de Fuerza Popular confesó que ese encuentra en medio de conversaciones para un posible puesto como conductor de televisión y hasta podría incursionar en el mundo del cine.

No obstante, aseguró que, por el momento, continúa con su trabajo como figura de marcas peruanas y creando contenido para sus plataformas digitales.

Asimismo, se refirió a sus detractores, quienes creen que el estadounidense estaría generando publicidad a costa de su pasada relación con la hija de Alberto Fujimori. Al respecto, aseguró estar bañado en aceite y haberse hecho una limpia con cuy.

"Estoy bañado en aceite y ya me pasaron el cuy y no me afecta. Lo tomo de la mejor manera, sino piña", agregó el tiktoker.