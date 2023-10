"¡Más burro que caballo!": Exhiben chats de Paolo Hurtado con vergonzosos errores ortográficos

La reciente aparición de Jossmery Toledo en 'Amor y Fuego' ha desatado un torbellino de controversias en la farándula peruana. La exoficial de policía decidió mostrar una serie de conversaciones con Paolo Hurtado para desmentir sus afirmaciones en una entrevista exclusiva con Magaly Medina. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención no son las acusaciones o revelaciones, sino los sorprendentes errores ortográficos en los mensajes del 'Caballito'.

Tras la entrevista de Paolo Hurtado en la que habló sobre su relación con Jossmery Toledo, esta última decidió dar un paso al frente y contar su versión de la historia. En 'Amor y Fuego', el popular programa de Rodrigo González, la expolicía mostró chats y mensajes que, según ella, demuestran la verdadera naturaleza de su relación con el futbolista.

"Rosa era muy drástica en algunas cosas, me aburrió. Me cansó. Puedes preguntar 50 veces más y te diré que me voy a divorciar. Rosa y yo no estamos ni estaremos juntos grábate eso en tu cabecita", se puede leer en algunas de las capturas.