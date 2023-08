¡Más enamorada que nunca! Samahara Lobatón se luce en las presentaciones de Bryan Torres

Hace unos días, Samahara Lobatón oficializó, a nivel nacional, que se encuentra en salidas con Bryan Torres, el músico con quien fue captada en más de una oportunidad.

Tal parece que la relación entre Samahara y el mejor amigo de Jefferson Farfán marcha viento en popa. A través de sus redes sociales, el portal Instarándula expuso a la influencer, quien parece que no se pierde ninguna presentación de la orquesta de Bryan Torres.

Las conocidas 'ratujas' enviaron videos al periodista Samuel Suárez, quien definitivamente no tardó en compartirlas con sus seguidores. En dichas imágenes, se observa a la segunda hija de Melissa Klug agachándose para pasar de un lado a otro sin molestar al público.

Este último martes, Samahara Lobatón fue invitada al programa 'Mande Quien Mande' para brindar detalles de sus salidas con Bryan Torres, resaltando que el cantante es un buen chico y la hace muy feliz.

"Me siento bien, me siento feliz. Es un buen chico, lo quiero bastante, lo respeto bastante, no me es indiferente. Lo quiero bastante, es una persona muy buena, es un gran papá", expresó.