Mayra Goñi, Armando Machuca y Leslie Stewart a noche de eliminación en 'El Gran Chef Famosos'

Los platillos de Mayra Goñi, Armando Machuca y Leslie Stewart no convencieron del todo al jurado de 'El Gran Chef Famosos', por ello, los 3 participantes pasan a la temida noche de sentencia del programa de cocina.

En la última edición del programa concurso se realizó la noche de sentencia, donde solo 1 de los 4 participantes de 'El Gran Chef Famosos' sería salvado y continuaría en competencia.

Posteriormente, Nelly Rossinelli fue la encargada de comunicar cual era el primer plato de la noche. Los participantes se quedaron sorprendidos cuando se enteraron que debían cocinar "ensalada cobb".

Armando Machuca, Sirena Ortiz, Mayra Goñi y Leslie Stewart tuvieron 40 minutos para realizar el primer plato de la noche. Asimismo, los participantes se mostraron ansiosos debido a que todos indicaron que dicho plato era "difícil".

En medio de la preparación los participantes tuvieron ciertos inconvenientes para armar ordenar sus ideas. Por ejemplo, el jurado Bocchio pidió más orden en la estación de la joven actriz, quien estaba retrasada en su preparación.

"Ay no me pidan orden cuando tengo que picar por favor, eso no cuenta", dijo Mayra en el confesionario