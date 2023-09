Mayra Goñi chotea a Ricardo Mendoza y grita su soltería: "Manden sus curriculum, estoy dispuesta"

La influencer Mayra Goñi está dando de que hablar en los últimos días, debido a su supuesto romance con el comediante Ricardo Mendoza. Sin embargo, la modelo aseguró que se encuentra soltera ya que aún "no encuentra el amor".

Como se sabe, las cámaras de 'Magaly TV, La Firme' captaron en más de una oportunidad a la actriz peruana en comprometedoras situaciones con el comediante. Pese a ello, ninguno salió al frente para aclarar la situación.

En entrevista con Cathy Sáenz durante su programa de YouTube 'Solo queremos conversar', el humorista conversó acerca de las fuertes especulaciones de una relación con Mayra Goñi.

Es así que, tras varias semanas de silencio, Ricardo Mendoza decidió hablar del vínculo que tiene actualmente con la también cantante de música urbana.

Al respecto, La popular 'mamacha' cuestionó con una actitud bastante incómoda la situación; sin embargo, no se trató más que de una actuación para animar la entrevista.

En la última edición del programa '¿Cuál es el verdadero?', Mayra Goñi fue una de las invitadas de la noche y habló en varias oportunidades sobre su actual situación sentimental.

En un momento, la influencer desmintió lo dicho anteriormente por el íntimo amigo de Jorge Luna y aseguró que se encontraba soltera, sin embargo, asegura que aún cree en el amor y que espera que llegue pronto.

"El amor existe, pero me han tocado malas experiencias en mi vida. ¿Y yo para cuándo? Todavía yo no creo (en el amor) porque aún no me ha tocado", confesó.