Mayra Goñi confirma su regreso a EE. UU. y revela que pasará con Ricardo Mendoza: ¿Se unirá al viaje?

26/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A través de una llamada telefónica en el programa de 'Amor y Fuego', la actriz e influencer peruana, Mayra Goñi, aprovechó las cámaras para confirmar su regreso a EE. UU. y dejar en claro sus sentimientos sobre el comediante de 'Hablando Huevadas', Ricardo Mendoza.

¿Con quién salió el fin de semana?

El conductor del programa de espectáculos, Rodrigo González, se comunicó con la influencer para conocer más sobre cómo pasa sus últimas horas en el Perú tras verla en un evento junto al comediante en una discoteca de Miraflores.

Mayra Goñi aclaró que en la última fiesta que tuvo este último domingo no amaneció con Ricardo Mendoza, sino que solo tuvo una salida con amigas como Jossmery Toledo, que le organizaron una fiesta de despedida.

"No me amanecí con Ricardo, sino con mis amigas, ya me tocaba salir con ellas", comentó, entre risas, Mayra Goñi, mientras explicaba que ya tenía comprado su boleto para retornar a tierras estadounidenses.

Regresa por temas legales en EE. UU.

La exparticipante de 'El Gran Chef: Famosos", explicó que debe volver a Miami, Estados Unidos este 26 de setiembre, porque tiene un tema legal tras haber solicitado la residencia para vivir allá, por lo que no debe pasar mucho tiempo fuera de ese país.

"No tengo idea ahora, no sé si sabe, pero estoy en un proceso legal, me he quedado mucho tiempo en el Perú y ahora tengo que estar en Estados Unidos y venir al Perú para cosas muy precisas, entonces no sé cómo se van a dar las cosas", agregó la influencer.

¿Qué pasará con Ricardo?

'Peluchín' no pudo evitar consultar sobre qué pasará con Ricardo Mendoza, ahora que la popular 'Yuru' se va del Perú: "¿Qué va a pasar con Ricardo ahora que te vuelves a Miami y tienes una vida allá? Pero claro, tú vas y viene. De alguna manera, si Ricardo y tú están emocionados, él ahora está ganando un montón en 'Hablando Huevadas', así que simplemente puede pagar un pasaje en primera clase", consultó.

A lo cual, la actriz evitó dar más detalles de su posible romance con el comediante, y solo atinó a decir que "tiene un cariño muy especial" por él.

"Hay un cariño todo especial, pero no sabes qué pueda pasar. No quiero hablar de eso porque es mi vida privada. Me llevo súper bien con él, no sabemos qué va a pasar. Recién nos estamos conociendo un poco más", respondió Goñi.

De esta manera, la influencer Mayra Goñi confirmaba su regreso a EE. UU. y cuál sería su situación sentimental con Ricardo Mendoza ahora que no podrán volver a salir juntos en Perú.