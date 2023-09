Mayra Goñi descarta relación sentimental con Ricardo Mendoza: "Es mi amigo"

Luego de los rumores de una posible relación, Mayra Goñi decidió pronunciarse y aclarar lo que realmente tiene con Ricardo Mendoza, humorista del programa 'Hablando Huevadas'.

Tras se captados en más de una ocasión por las cámaras de 'Magaly TV, La Firme', la modelo aseguró que entre ellos no existe nada más que una gran amistad. Esto, debido a que está acostumbrada a frecuentar con personas que compartan los mismos intereses que ella.

"Simplemente es mi amigo, me encanta compartir mi tiempo con personas que tengan los mismos gustos que yo", afirmó la modelo peruana.

Asimismo, reveló que conoce a Ricardo Mendoza desde hace seis meses, luego de que asistiera a uno de sus shows porque es muy fanática del humorista y su programa.

"Yo fui al show, es que yo soy fan de Ricardo, entonces dije: yo quiero ser su amiga, quiero andar con él. Y mi sueño se hizo realidad. Ahora, para qué dije eso, me sigue para todos lados. Estoy en Chiclayo y ha venido hasta acá para perseguirme, se pasa", reveló.

En una pasada edición de 'Magaly Tv la Firme', la conductora volvió a referirse a esta nueva amistad del mundo del entretenimiento, dejando a entrever que el cómico debe "tropezar" para recién "darse cuenta".

Asimismo, Magaly dijo tenerle cierta consideración al dueño de 'Hablando Huevadas' debido al talento que posee.

"Nosotros como no los conocemos, pero igual yo le tengo cariño al talento, yo he dicho soy muy respetuosa del talento, así que de verdad haznos caso, no te lo aconsejamos mucho", sostuvo.