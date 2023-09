Mayra Goñi revela que incursionará en Only Fans: ¿Cuánto cobrará?

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Mayra Goñi viene causando polémica no solo por su reciente ampay con el comediante Ricardo Mendoza y ser la actual participante de 'El Gran Chef Famosos', sino por revelar que incursionará en la famosa plataforma de contenido para adultos Only Fans.

Mayra habla de su futura cuenta de Onlyfans

En entrevista con el diario 'El Popular', la cantante y actriz brindó distintos detalles sobre su vida personal, así como el vínculo que mantiene con Ricardo Mendoza. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el anuncio de su próxima cuenta de Only Fans, la cual usaría para generar ingresos que cubran la inversión que desea hacer respecto a su música.

"Sí, claro que sí, porque se gana mucho dinero. Quiero hacer música y la música está cara, para producir una canción tienes que invertir 50 mil dólares", declaró al medio.

Asimismo, dijo que aprovecharía las fotografías en lencería que hace para distintas marcas para publicarlas en la plataforma digital pero de una manera más privada.

"Mi principal deseo era trabajar como actriz y pagar con eso mi música, pero no he podido hacerlo, por eso he pensado abrir una cuenta en OnlyFans porque yo publico fotos de lencería en Instagram que hago para diversas marcas. Haría eso, pero más privado", agregó.

Cabe precisar que, la actriz no especificó el precio de su futura cuenta de Only Fans, pero basándonos en las cifras que cobran las figuras del espectáculo como Xoanna González, Deysi Araujo, Fátima Segovia, entre otras, costaría entre 20 a 50 dólares mensuales.

Habló de las infidelidades

En otro momento, la actual participante de 'El Gran Chef Famosos' se refirió a la infidelidad, confesando que en algún momento de su vida pasó por ello y que si perdonó fue por inexperiencia.

"En mi momento más joven me ha pasado y he perdonado, pero era una niña todavía. Yo no tengo pareja hace tiempo, entonces no sé nada de las infidelidades", contó.

Asimismo, dejó en claro que, actualmente no perdonaría dicha situación, aunque 'uno no puede decir nunca'. Además, acabó con los rumores de una posible relación entre ella y Ricardo Mendoza, confirmando que se encuentra soltera y sin tiempo para entablar algún romance.

"No sé si a esta altura de mi vida perdonaría. La verdad, uno no puede decir nunca, pero yo creo que no. Estoy soltera hace mucho, no tengo mucho tiempo para pensar o estar con alguien", manifestó.

De esta manera, Mayra Goñi aclaro que por el momento se encuentra soltera y que proximamente abriría su cuenta de Only Fans para costear los gastos de su música.