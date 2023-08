Mayra Goñi sobre su participación en 'El Gran Chef Famosos': "Quería retarme a mi misma"

Uno de los nuevos personajes que participarán en 'El Gran Chef Famosos' es considerada como una de las chicas más bellas de la farándula peruana. Se trata de Mayra Goñi, actriz y cantante que asegura estar preparada para dar lo mejor de sí en la competencia.

En la conferencia de prensa de la tercera temporada del reality de cocina, se presentaron de manera oficial a todos los nuevos rostros que formarán parte de esta edición de 'El Gran Chef Famosos'.

Una de las sorpresas de este formato fue traer a personajes peruanos que radican en el extranjero, este es el caso de Mayra Goñi, quien radica en Miami y cuenta con más de 3 millones de seguidores en su red social de Instagram.

En declaraciones a la prensa la exactriz de 'Ven, baila quinceañera' afirmó sentirse muy emocionada y sobre todo querer ganarse al público con sus preparaciones.

"La verdad que no (pensaba estar en Perú) yo estaba en Miami hasta que me hicieron la propuesta y dije: 'Como no voy a volver a mi casa que me vio nacer, aquí empecé Yuru, la princesa de la selva y me dijeron el gran chef y dije definitivamente tengo que venir, es el mejor programa ahora", dijo Mayra.