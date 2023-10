"Me mandaban al cementerio": Toño Centella revela que lo confundían con Kike Suero tras bajar de peso

El cantante de chicha, Toño Centella, se presentó en un conocido programa de espectáculos donde habló sobre varios temas, como su sonada separación de su aún esposa Johana Rodríguez y su operación de manga gástrica. Según contó, después de la cirugía, muchas personas se burlaron de él comparándolo con Kike Suero y hasta le dijeron que vaya al cementerio.

El intérprete de 'Amor de arena' se presentó ayer en el programa "Estás en todas" y el conductor del programa, Yako Eskenazi, le hizo una consulta sobre su cirugía bariátrica.

Ante esto, Toño comentó que se hizo la cirugía por un tema de salud y que su vida estaba peligrando, además, recalcó que se siente muy bien y tranquilo con los resultados.

"No hables así, no no no. Me hice más que nada por salud, porque tenía diabetes y me la hice justo antes de pandemia... la diabetes como que te sube y te baja, me alteraba, me hice más por salud que por otra cosa, ahora me siento tranquilo, me siento bien...", explicó.