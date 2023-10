"¿Me rompes los huevos?" Renato Rossini le pide peculiar ayuda a José Peláez en 'El Gran Chef Famosos'

Los capítulos de 'El Gran Chef Famosos' son cada vez más entretenidos. En esta ocasión el participante Renato Rossini le hizo un peculiar pedido a José Peláez, quien se tomó a broma el comentario del actor.

En la última edición del reality culinario se realizó la noche de sentencia, donde solo 1 de los 5 participantes serían salvados y continuarían en competencia.

De esta forma, José Peláez dio inicio al concurso y explicó a todos que debían preparar un postre tradicional del mes morado: turrón de Doña Pepa, y que este sería el único plato de la noche que les permitiría pasar al siguiente nivel.

Como todo padre, Renato Rossini no pudo evitar estar pendiente de su hijo y darle algunos consejos e indicaciones para que pueda dejar la tensión de lado y consiga sorprender a todos con su sazón.

Una vez acabado el tiempo de la primera parte de la preparación, el jurado pasó por las estaciones para evaluar el avance y tratar de conocer quién sería el participante que se lleve el beneficio: ¡no hacer manualidades!

En medio de cada preparación, el conductor del programa tiene como costumbre pasar por cada una de las estaciones para verificar cómo están avanzando los participantes.

En esta ocasión, José Peláez se acercó a las hornillas de Renato Rossini, quién recién estaba empezando a hacer la masa de su turrón. En eso el presentador le indica que quedan 40 minutos y que al parecer, estaría tranquilo.

En ese momento, el actor veterano se encontraba haciendo el "volcán" para añadir los huevos, pero decidió pedirle ayuda a Peláez de una forma muy peculiar.

Asimismo, el participante indicó que la presencia del conductor en su estación no era productivo para él, debido a que le habla en todo momento y no puede avanzar en terminar su turrón.

"Peláez, ya te he dicho que no me desconcentre, tu vienes muy buena onda, pero volteas y me dices que se me está quemando el anís", sostuvo.