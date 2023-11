Melania Urbina atraviesa el peor momento de su vida: "Mi mamá se está muriendo"

06/11/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana, Melania Urbina, quien siempre trató de mantener su vida en estricto privado, decidió abrir su corazón y contar el complicado momento que vive su querida madre, de 80 años de edad.

Melanie habla de su vida privada

En el mes de abril, la actriz contó que su mamá sufría una enfermedad que poco a poco la iba debilitando, pero durante una entrevista realizada a un diario local, tras ser consultada sobre qué situación la apenaba en la actualidad, realizó una sorprendente confesión.

"La única manera de superar la tristeza es sentirla. Mi mamá se está muriendo, está en la última etapa", confesó al inicio la expareja de Andrés Wiese. Con la voz casi entrecortada y muy conmovida, mencionó que tiene sentimientos encontrados. "Siento dolor y mucho amor", expresó.

Su mamá tiene cáncer

La popular 'Monsefuana' señaló que su madre sufre de cáncer y ha tenido que aprender a estar preparada para cuando llegue el momento de "decirle adiós" y que si bien no quisiera perderla, tampoco quiere verla sufrir.

"Es difícil, pero es de mucho amor también. Es acompañarla y estar listos para que su transición sea amorosa, rodeada de amor y ya está. El amor también es soltar, el amor también es (decir) cuando ya se vaya, ya no va a sufrir, eso también para mí es el amor. No es aferrarme a que no se vaya, no. No quiero que sufras, así que cuando te toque, estaremos ahí", comentó la actriz.

Pasa tiempo con su mamá

Como se recuerda, esta no sería la primera vez en que Melania Urbina habla sobre su progenitora, ya que en una anterior entrevista brindada a Verónica Linares, contó que "ya disfruta simplemente estar con ella y ver tele juntas".

"Mi mamá ahorita está muy enferma, está como en la última etapa de su vida, digamos. Y ya disfruto simplemente estar con ella y ver tele juntas. Ahora termino dándole todo lo que ella me dio. (...) Devolverle todo ese amor y cuidarla, tratar de hacérselo lo más ligero posible, esta última etapa", contó a Linares.

Habla de su vida amorosa

También aprovechó en contar que a pesar de que no ha tenido suerte en el amor, no es un factor que dé tanta importancia, pero no le cierra las puertas.

"No me cierro, pero no es un elemento que me falte para ser feliz y plena", expresó la actriz, entre risas, dejando en claro que a sus 46 años se encuentra concentrada en sus proyectos personales y profesionales.

De esta manera, la actriz peruana, Melania Urbina, reveló a todos el padecimiento y difícil momento que atraviesa en la actualidad debido al cáncer de su madre.