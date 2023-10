Melissa Klug confirma que habrá boda con Jesús Barco: "Me voy a casar por última vez"

Ante los rumores de una separación, Melissa Klug no dudó en dejar en claro a todos que están más enamorados que nunca y hasta tienen fecha tentativa para su boda, señalando que será la última vez que caminará al altar vestida de blanco.

"Hay gente que no tiene nada que hacer y tiene tiempo de sobra para poder inventar noticias falsas. Se divierten, gozan, disfrutan con eso. (...) Dice mucho de lo que hay en sus corazones", escribió la empresaria, de 39 años, en sus historias de Instagram.

Ante la llegada de su primer bebé con el futbolista del Sport Boys, Jesús Barco, la empresaria decidió contar en una entrevista a un reconocido programa de espectáculos toda la emoción que vive al saber que será mamá nuevamente y cómo va preparando todo para recibirla en sus brazos.

Sobre su boda con Barco, la empresaria chalaca expresó que busca lucir lo más bella posible y por ello tendrían pensado establecer una fecha para el año 2024 0 2025 y dar por fin "el sí" frente a sus familiares y amigos más cercanos, que siempre los apoyaron.

Lo que más sorprendió al reportero de 'América Espectáculos' fue escucharla decir que sería la última vez que tiene pensado casarse, considerando que por fin habría encontrado "al amor de su vida".

"Yo quiero estar bien, que no se me salgan los mondongos. (...) Me voy a casar por última vez, quiero estar regia. (Sobre la fecha) 2024 y 2025, como se vayan dando las cosas".