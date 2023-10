Melissa Klug se enfrenta a las críticas y desmiente ser 'mantenida': "Nadie está en los zapatos de nadie"

20/10/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida empresaria y figura mediática, Melissa Klug, está a punto de dar la bienvenida a su sexto hijo, fruto de su relación con Jesús Barco. A pesar de estar en la recta final de su embarazo, continúa trabajando y enfrentando comentarios que la señalan como una 'mantenida'.

Desmiente ser 'mantenida'

En una entrevista reciente con América TV, Melissa Klug respondió de manera contundente a las críticas que la acusan de no vivir de su trabajo y, en cambio, hacerlo de las pensiones de los padres de sus hijos.

"Si pudiera rascarme la barriga en casa, no estaría trabajando, presentándome siempre en diversos programas. Imagínate, estaría descansando en mi cama o viajando por Europa, Egipto o Dubái. Además, yo creo que los hijos no solo son responsabilidad del padre, también son responsabilidad de la madre, y yo trabajo mucho. La verdad, no me importa lo que la gente hable, nadie está en los zapatos de nadie ", afirmó.

Mamá luchona

La valentía con la que Klug enfrenta las críticas es una constante en su vida. En una entrevista previa con el medio local Trome, la empresaria compartió detalles sobre su historia y las dificultades que ha superado. Desde los 14 años, se vio en la necesidad de trabajar debido a su embarazo con su primogénita, Gianella Marquina.

" Es bien fácil escribir y criticar a la persona sin antes haberte puesto en sus zapatos , saber tu historia al menos. Es mucho lo que hablan y pueden deslizar en redes (...) yo sé que todas esas personas que escriben cosas, nunca me lo dirían en la cara porque no tienen la valentía", declaró en esa ocasión.

Klug no se detuvo en su lucha por mantener a su familia, y trabajó en una variedad de empleos, desde hacer réclames hasta participar en publicidad. "Yo trabajé muchísimos años haciendo réclames y estando en publicidad, he hecho cantidad de réclames desde muy chibola, desde muy joven. Cuando tuve a mi hija, a mi primera hija, me metí de anfitriona, de azafata, de todo lo que podía hacer", explicó.

Es innegable que Melissa Klug muestra una impresionante fortaleza ante las críticas que la califican como 'mantenida', manteniéndose comprometida con su trabajo sin pausa, al mismo tiempo que se prepara para dar la bienvenida a su sexta hija, fruto de su relación con Jesús Barco. Su historia de superación es un testimonio vívido de su esfuerzo y constante dedicación en el cuidado y sustento de su familia.