Melissa Klug pone fin a los rumores sobre crisis en su relación con Jesús Barco: ¿Qué dijo?

Recientemente, los rumores de una posible separación entre Melissa Klug y Jesús Barco acapararon las diferentes portadas de los medios de espectáculos. Tras ello, la empresaria decidió pronunciarse y aclarar la situación.

En entrevista con el diario local 'Trome', la popular 'Blanca de Chucuito' se animó a hablar de cómo se encuentra actualmente su relación sentimental con Jesús Barco, sorprendiendo a más de uno con sus palabras.

Y es que la empresaria, descartó totalmente que se encuentre atravesando una crisis en su romance con el joven futbolista, cuestionando el por qué de ese tipo de rumores.

"¿Qué? ¿De dónde sacan eso? Yo no he declarado nada así, en qué momento hemos dicho algo así", dijo la ex de Jefferson Farfán al medio.