Melissa Klug resta importancia a declaraciones de Samahara: "Por salud mental, no veo nada"

21/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug estuvo como invitada en 'América Hoy' y fue consultada por las recientes declaraciones de su hija Samahara Lobatón, quien la calificó como una madre 'controladora'.

Ignora las declaraciones

En la última edición del magazine matutino, Melissa Klug participó en una divertida secuencia de preguntas que tenían la temática de "Me siento muy sensible y pienso que todos me critican".

Debido a ello, Janet Barboza se animó a preguntarle a la popular 'Blanca de Chucuito' sobre las declaraciones que dio anteriormente Samahara Lobatón.

"Dime una cosa, ni cuando Samahara, dice, por ejemplo, que te vuelves loca porque es la única que no puedes controlar", le dijo la polémica conductora.

En seguida, su respuesta fue corta y precisa, asegurando que, debido a su embarazo y por salud mental, no ve nada relacionado al tema de su segunda hija.

"Yo no veo, por salud mental, no veo", señaló la empresaria y madre de Samahara Lobatón.

¿Qué fue lo que dijo Samahara?

Durante la secuencia de preguntas del programa 'Mande Quien Mande', Samahara evitó referirse a las recientes declaraciones que brindó su madre, recalcando que ya no es menor de edad y puede tomar sus propias decisiones.

"Mis hermanas viven con mi mamá bajo las reglas de ella, claro porque es su casa y son sus reglas", señaló la actual pareja de Bryan Torres.

Asimismo, reveló que prefiere vivir bajo sus propias reglas y lejos de la casa de Melissa Klug porque suele ser muy controladora.

"En mi caso no funciona así, es mi casa y son mis reglas (...) A mi mamá le gusta controlar mucho, eso es lo que la vuelve loca (...) (por eso) yo vivo sola", aseguró la hija de Abel Lobatón.

En otro momento, la influencer consideró que los padres deben dejar que sus hijos aprendan de las experiencias que les toque vivir así implique cometer errores.

"Cuando el pollito vuela, tienen que dejarlo volar", expresó la hija de Melissa Klug.

Estas declaraciones, generaron que el conductor de 'Mande Quien Mande', Mario Hart, le brindará un sabio consejo de vida a la influencer de 21 años.

"Un consejito, pero yo sí le quiero dar un consejo, un consejo de verdad. Yo también soy papá obviamente y por más que vivas sola, nunca dejes de escuchar a tu mamá. Por más que no estés en su casa ni bajo sus reglas, no dejes de escuchar", expresó el piloto de autos.

Debido a esta situación, Melissa Klug evitó referirse a las últimas declaraciones que brindó su hija Samahara Lobatón, quien la catalogó de 'loca' y 'controladora'.