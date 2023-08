Melissa Klug sorprende el revelar voucher con 'gastos' que hace en sus hijos: "Lo haría mil veces más"

Melissa Klug, quien se encuentra embarazada de su sexto hijo, esta vez producto de su relación con el futbolista Jesús Barco, sorprendió al mostrar más detalles de su faceta como madre, pues publicó una foto de un voucher en el cual se muestra todos los 'gastos' que ha hecho con sus cinco hijos.

La empresaria tomó sus redes sociales, concretamente su cuenta de Instagram, para publicar una foto en la que muestra un voucher de todo lo que ha 'gastado' en la crianza de sus hijos; sin embargo, sorprendió que no fueron cosas materiales, sino esfuerzos que la 'Blanca de Chucuito' hizo durante todos sus años de madre.

"Berrinches, desvelos, errores, agotamiento, depresión, críticas, cambios físicos (...) El amor de mamá en incondicional, no tiene precio, no se cansa, no se agota, no caduca", se lee en el imagen que la influencer compartió; además se aprecia que todo lo anterior fue PAGADO.