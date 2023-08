Melissa Paredes celebra su cumpleaños número 33: "Tengo muchas lecciones aprendidas"

Melissa Paredes es uno de los personajes de la farándula más controvertidos desde hace varios años y hoy 11 de agosto ha celebrado su cumpleaños número 33 en el programa "Mande quien mande". La actriz agradeció el programa por la invitación e hizo algunos comentarios respecto a su celebración.

La ex reina de belleza llegó al set del programa conducido por María Pía Copello y Carlos Vílchez vistiendo un ceñido outfit rosa, el cual llamó la atención de todos los presentes y acto seguido, mencionó que se siente feliz por haber llegado a esa edad con muchas cosas aprendidas.

"Gracias a todos, se celebra para trabajando, una bendición de Dios y me pasé para acá. Llego a mis 33 años soñada, empoderada, con lecciones aprendidas, porque uno se cae pero tienes que aprender de lo que pasó para no volver a cometer ciertas cosas... qué no he aprendido pero estos 33 años que se vienen decreto que van a ir de maravilla", expresó.