Miguel Bosé: Secuestraron y asaltaron al artista y su familia en México

El reconocido cantante Miguel Bosé sufrió un impactante asalto en su residencia en Ciudad de México. El pasado 18 de agosto, vivió momentos de terror cuando un grupo de diez sujetos encapuchados y armados ingresó a su casa, reveló el presentador mexicano Gustavo Adolfo Infante en su canal de Youtube. La noticia fue luego confirmada por el propio artista, quien se encontraba en su hogar junto a sus hijos en el momento del incidente.

El suceso ocurrió alrededor de las 8:30 p.m. Mientras Miguel Bosé estaba en la sala de su casa, sus hijos se hallaban en la parte superior de la vivienda situada en Ciudad de México.

Los delincuentes irrumpieron en la residencia y sometieron al polémico cantante, exigiendo la ubicación de objetos de valor y dinero. Durante el atraco, tanto Bosé como sus hijos y los trabajadores presentes fueron encerrados en una habitación mientras los asaltantes saqueaban la propiedad.

Tras el asalto, los criminales utilizaron al chófer de Miguel Bosé para escapar, tomando uno de los vehículos del cantante. Este plan les permitió evadir las estrictas medidas de seguridad del barrio en el que residía el artista.

Sin embargo, horas después del robo, el vehículo, una furgoneta azul, fue encontrada en una ubicación entre las alcaldías Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón en Ciudad de México.

Un representante del cantante ha informado que, afortunadamente, todos se encuentran en buen estado. Inicialmente, se dudaba de la veracidad de todo lo expuesto, debido al mensaje inicial del famosos artista que decía:

"Hoy al despertar, me di cuenta de que me he transformado completamente en un 'lomo plateado'", según se menciona en la publicación. Ahora, esta afirmación ha sido respaldada por el propio cantante.

Durante su más reciente aparición en El Hormiguero, el pasado marzo, el intérprete de la canción "Amante bandido" admitió haber experimentado varios episodios de este tipo en su vida que le causaron sobresaltos.

"Me han intentado matar muchísimas veces y no se sabe por qué, porque me tienen mucha envidia, manía o porque no tienen un titular de prensa digno", le dijo Miguel Bosé al presentador, Pablo Motos.