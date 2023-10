Miguel Trauco: ¿Cómo reaccionó su esposa tras difundirse supuestas pruebas de infidelidad?

Miguel Trauco se encuentra en medio del ojo público tras la supuesta filtración de unos chats donde su esposa es contactada por una misteriosa mujer, quien le asegura que el futbolista le fue infiel.

Mariela Arévalo, es la actual esposa de Miguel Trauco, y tras las recientes imágenes difundidas en redes sociales, se encendieron las alarmas de una posible infidelidad.

Al respecto, la modelo habría decidido ignorar los fuertes rumores y continuar con su vida diaria. Esto, debido a que no tardó en utilizar su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus seguidores una serie de fotografías de su reciente viaje a Estados Unidos.

A pesar de ello, Arévalo no se ha salvado de los comentarios en redes sociales, pues los usuarios han optado por preguntarle si es verdad que Miguel Trauco le fue infiel mientras se encontraba con la Selección Peruana en Madrid.

"¿Es cierto lo de Trauco?", "Confirma lo de Trauco", "El chisme me gana, confirma lo de Miguel", "Ya quiero saber si es verdad lo de Trauco", "Wow, lo de Trauco explotó", "¡Trauco tú no!", "No me sorprende", "Trauco es otro Hurtado", "Todos quieren saber lo de Trauco", son algunos de los comentarios que se leen en su más reciente publicación de Instagram.

A través de 'X', antes llamada Twitter, 'Pajita', conocido creador de contenido farandulero, compartió con sus seguidores las capturas de unas supuestas conversaciones entre Mariela Arévalo y una misteriosa mujer, quien le aseguró que el futbolista no solo la había engañado con ella sino con otras mujeres.

"Sabes que él te engaña, no solo conmigo si no con varias más (...) Si no me equivoco viajas a USA en julio y ya te quedas hasta fin de año allá. Te preguntarás como sé eso, pues el me dijo, por eso me ofreció a viajar a verlo antes de que llegues", se lee en el supuesto chat compartido en 'X'.