Milene Vázquez es eliminada de El Gran Chef Famosos': "Los llevaré en mi corazón"

La actriz peruana Milene Vázquez se convirtió en la nueva eliminada del reality de cocina 'El Gran Chef Famosos' al no poder convencer al jurado, logrando así obtener el tercer lugar y dejando en la final a Mariella Zanneti y Armando Machuca.

Milene Vásquez, Armando Machuca y Mariella Zanetti se encontraban listos para conocer cuál era la primera receta a preparar en la noche y así lograr convertirse en los dos finalistas del programa que ha ganado gran popularidad en el país.

Como primer reto culinario, los tres participantes tuvieron que preparar una deliciosa tarta Saint Honoré, un postre francés en solo 60 minutos. A pesar de que al momento de degustar sus platos y que Zanetti obtenga buenos comentarios, quien logró ganar el beneficio fue Armando Machuca.

Por ello, Milene Vázquez y Mariella Zanetti tuvieron que hacer la dinámica de la noche y formar el nombre de la tarta Saint Honoré, mientras que Machuca, tenía tiempo que le permitiría tener ventaja sobre las demás y hacer sus profiteroles.

El jurado conformado por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio comenzaron a probar cada postre realizado por los tres participantes, pero en el turno de Milene, la actriz no dudó en comentar que merece estar en la final por todo el avance que ha tenido durante la competencia.

La cocina de 'EGCF' se tornó en un ambiente lleno de nerviosismo, pero a la vez de compañerismo, ya que los tres participantes no dejaban de tomarse de las manos y darse palabras de aliento. Es así como el jurado decidió señalar que la primera salvada de la noche sería la actriz cómica Mariella Zanetti.

Llegó el momento de decir quién se quedaría con el tercer lugar de la competencia y, por ende, eliminada del reality, dejando a más de uno sorprendido: ¡Milene Vázquez!

La actriz no dudó en mostrarse conmovida y abrazó a sus dos compañeros que quedan en la lucha por la preciada olla de oro. Aprovechó en dar un mensaje a todos.

"Me sentí súper contenta y orgullosa del trabajo realizado; solo yo sé cuánto me costó y cuánto me esforcé ya que llegué con muy pocos conocimientos y técnica de cocina", expresó.