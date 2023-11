Milett Figueroa encara a reportero argentino por preguntarle sobre Tinelli: "No sé de que hablan"

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli se han convertido en una de las parejas más reconocidas en Argentina, sin embargo, ya habrían tenido su primera crisis sentimental, la cual fue consultada por un reportero, pero la modelo no quiso hablar del tema.

La participante de Bailando 2023 fue abordada por un periodista de el programa argentino lam cuando salía de la peluquería. "Dicen que cuando una mujer se hace un cambio de look es porque se separó, ¿es así?", le dijo el periodista a su salida de la peluquería. "No", fue la respuesta de la modelo.

La modelo se hizo la desentendida cuando fue consultada sobre su posible crisis sentimental con el presentador argentino y solo atinó a decir que se encuentra bien.

Enseguida, el hombre de prensa le consultó sobre la 'ley de hielo' que le está aplicando Tinelli, pues pasó de llamarla 'novia' o 'mi amor', a referirse llamar su nombre. La modelo dijo que no estaba al tanto de eso.

"No sé de qué hablan, me estoy enterando por ustedes... no entiendo de qué me hablan, en serio, acabo de salir de la peluquería y me están interviniendo con esta pregunta que no tengo absolutamente idea de nada... chicos en verdad, conversamos en otro momento porque estoy ahorita buscando la camioneta y no podemos...", agregó.