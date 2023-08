Milett Figueroa tras estar soltera cuatro años: "Estoy conociéndome y quiero desarrollarme artísticamente"

La modelo Milett Figueroa ya se encuentra en Argentina para formar parte del programa 'Bailando 2023'; sin embargo, dio algunas entrevistas en las que reveló encontrarse soltera desde hace cuatro años.

Milett se presentó en el programa 'Instrusos' y no dudó en agradecer todo el cariño que viene recibiendo del público argentino, más ahora que está a puertas de participar en el programa de Marcelo Tinelli.

Asimismo, confesó estar soltera desde hace cuatro años, asegurando que, por el momento, está enfocada en desarrollarse artísiticamente en el país vecino.

"Estoy soltera. No tengo un tipo de hombre. Hace cuatro años no tengo pareja forma, estoy conociéndome, quiero desarrollarme aquí artísticamente", señaló la también actriz.

Cabe recordar que, Milett no es ajena al mundo de la danza debido a que cuenta con la experiencia de haber participado y ganado el primer lugar del recordado programa de Gisela Valcárcel 'El Gran Show'. Posterior a ello, decidió tomar clases de baile y mejorar su técnica y destreza en la danza.

"He ganado un programa que es como el 'Bailando', se llama 'El Gran Show', un programa conducido por Gisela Valcárcel. En el 2016 lo gané, desde allí empecé a formarme en baile", destacó, demostrando su destreza y dedicación al arte del baile.

Una vez más, Milett se mostró agradecida por la oportunidad de participar en el programa conducido por Marcelo Tinelli, sobre todo porque se encuentra en un país nuevo, nadie la conoce y lo que busca es demostrar su talento.

"Yo primero tengo que ser muy agradecida porque me están dando la oportunidad en un país nuevo, aquí nadie me conoce todavía. No puedo venir con ínfulas de diva ni de artista porque todavía nadie conoce quién soy. Primero quiero demostrar lo que sé, mi talento y después voy a venir con condiciones", aseguró.