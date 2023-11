Milett y Tinelli tendrían su primera crisis sentimental: Actor aplica 'ley de hielo' a la modelo

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se han convertido en una de las parejas más controvertidas de la farándula argentina; después que ambos decidieron hacer oficial su relación, todos los programas de espectáculos están enfocados en ellos, y ahora se dice que el conductor y la modelo estarían atravesando su primera crisis sentimental por culpa de los celos.

Según comentó Janet Barboza este viernes en 'América Hoy', los medios de Argentina están especulando sobre una posible ruptura entre el argentino y la peruana. "El romance entre Marcelo Tinelli y Milett habría llegado a su fin, según la prensa argentina, que está muy bien informada", comentó.

Según la conductora de televisión, la prensa 'gaucha' informó que todo se debería a una escena de celos que ha protagonizado Tinelli debido a que Milett se fue a cenar con su nuevo bailarín.

"El bailarín de Milett le invitó un asado, una cena. Marcelo Tinelli no estuvo enterado, no lo invitaron, no le gustó e hizo pública su molestia que su novia, su pareja, su saliente, su exclusiva, esté cenando con este bailarín guapísimo, además"

Por otro lado, Janet explicó que las cosas entre el conductor y la bailarina no iban bien, ya que en la última gala del programa concurso donde se conocieron, él la trata de forma distante y fría.

El conductor del programa 'Bailando', Marcelo Tinelli, causó gran revuelo en la farándula internacional por un nuevo 'desplante' realizado a la modelo Milett Figueroa tras no invitarla a la fiesta que organizó por el cumpleaños de su hija pequeña, Juanita.

Marcelo confesó que, como toda relación, están yendo paso a paso, especialmente porque él ya tiene una familia anterior y prefirió no hacerle pasar un mal momento porque su expareja, Paula Robles, estaría presente en el onomástico.

"(¿Fue Milett al cumpleaños de Juanita?) No, no, no. En el cumpleaños estaba Paula (madre de la cumpleañera). No, no, no. No conoce a tantos todavía", respondió 'Marce'.