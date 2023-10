¿Minimiza a Marisol? Christian Meier cuenta que se siente feliz por primera vez estando casado

Christian Meier está viviendo una bonita etapa de su vida tras contraer matrimonio con la modelo Andrea Bosio, pues en una reciente entrevista para un canal de YouTube, dijo que es la primera vez que se siente ilusionado y feliz de estar casado. Sin embargo, esto no fue bien tomado por Magaly Medina, quien afirmó que el actor habría despreciado la vez que se casó con Marisol Aguirre.

El famoso actor de telenovelas reveló en una entrevista que nunca antes había sentido emoción por usar un anillo de bodas y que actualmente vive ilusionado del matrimonio con Andrea Bosio, con quien se casó el pasado 1 de Julio en una ceremonia privada en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

"Tengo un anillo en el dedo... Jamás hubiese imaginado que llevaría un anillo en el dedo. Ya ni lo siento. Obviamente, el día que me lo quite lo sentiré hasta en los hue***. Me ha traído una ilusión que jamás vino en mi vida" expresó el también cantante.