¡Minimizó comentarios de Samahara! Yahaira se pronuncia sobre supuesto financiamiento de Farfán

Hace algunos días, Samahara Lobatón hizo unos reveladores comentarios sobre Yahaira Plasencia y la orquesta que dirigió tras su salida de Son Tentación. Y es que todo habría sido financiado por Jefferson Farfán cuando eran pareja. No obstante, la salsera decidió responder.

En la más reciente edición de 'América Espectáculos', la conductora Jazmín Pinedo recibió en su set a Yahaira Plasencia y no dudó en consultarle sobre las recientes declaraciones que dio Samahara Lobatón en el polémico reality de Magaly Medina.

Al respecto, la salsera se mostró bastante sorprendida, asegurando que recién se enteraba de la situación (comentarios de Samahara) debido al aviso de su jefe de prensa. Asimismo, descartó conocer a la segunda engreída de Melissa Klug.

"La verdad no es muy enterada. Recién me entero ahorita por mi jefe de prensa que me dijo también y bueno ahora contigo 'Chinita'. La verdad no he escuchado, no sé lo que ha hablado (...) No la conozco", manifestó la popular 'reina del totó'.