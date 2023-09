Monique Pardo enviará carta notarial a Manolo Rojas y le recuerda que ella lo ayudó en sus inicios

Tomará acciones legales. Tal como lo anunció hace algunos días, Monique Pardo contó que le enviará una carta notarial a Manolo Rojas, esto después que el cómico hiciera una imitación, en la que según Monique, la hace ver como una persona discapacitada y la hace quedar el ridículo con su público.

El intérprete de "Caramelo" se conectó en vivo con el programa "Préndete" para reafirmar su postura y aclaró que procederá a enviarle una carta notarial al cómico; además, aclaró que ella respeta el trabajo de los imitadores, pero lo que hico Manolo Rojas fue una burla hacia su persona.

Asimismo, Monique Pardo recordó que fue ella quien le extendió la mano al cómico cuando él estaba empezando en la mundo de la comicidad.

En otro momento de la entrevista, los conductores del magazine de Panamericana le preguntaron cómo fue que ayudó a impulsar la carrera de Manolo, a lo que la exvedette reveló que ella conoció al cómico cuando trabajaba de forma ambulatoria.

Hace unos días, la amiga de Susy Díaz concedió una entrevista a "Préndete", en la que le hicieron un homenaje a su gran trayectoria artística, pero este quedó opacado cuando ella reveló que no tiene contacto con su hija Lucero hace mucho tiempo.

"Mi hija no me ve nunca, no me llama, ni en el Día de la Madre, llévenme a verla porque la vida no es eterna, quiero verla, yo paraba con ella para todos lados", empezó diciendo Monique.