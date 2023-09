Monique Pardo revela que su hija la ha olvidado y hace pedido entre lágrimas: "Llámame, quiero verte"

No la pasa bien. Monique Pardo es una de las figuras más entrañables del espectáculo nacional, pero está viviendo un difícil momento ya que asegura que su única hija la tiene olvidada y no se comunica con ella ni siquiera por llamada.

La intérprete de "Caramelo" fue invitada al programa "Préndete" donde se emocionó al ver que la producción le tenía preparado un homenaje por su trayectoria artística.

Sin embargo, esta emoción y alegría cambió completamente cuando empezaron a tocar temas familiares, pues Kurt Villavicencio, conocido como 'Metiche', le preguntó sobre la relación que llevaba con su hija y nietas.

Es en este punto, donde la pelirroja comentó que su familia se vio obligada a vivir en el extranjero por las constantes amenazas de extorsión que recibían, asimismo, reveló que su hija no tiene comunicación con ella.

"Mi hija no me ve nunca, no me llama, ni en el Día de la Madre, llévenme a verla porque la vida no es eterna, quiero verla, yo paraba con ella para todos lados", empezó diciendo Monique.