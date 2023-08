¡Muy ilusionada! Samahara elogia a Bryan Torres: "Es un buen chico, lo quiero bastante"

¡Al fin! Samahara Lobatón decidió pronunciarse respecto al nuevo romance que mantiene con Bryan Torres, quien hace poco publicó una foto de ambos abrazados dentro de un ascensor.

Este último martes, Samahara Lobatón fue invitada al programa 'Mande Quien Mande' para brindar detalles de sus salidas con Bryan Torres, resaltando que el cantante es un buen chico y la hace muy feliz.

"Me siento bien, me siento feliz. Es un buen chico, lo quiero bastante, lo respeto bastante, no me es indiferente. Lo quiero bastante, es una persona muy buena, es un gran papá", expresó.