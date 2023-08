Natalia Jiménez denuncia que restaurante de Estados Unidos la discriminó por hablar español

La reconocida cantante española, Natalia Jiménez, utilizó sus redes sociales para denunciar que supuestamente un restaurante de Estados Unidos la discriminó al escucharla hablar español en una videollamada con su menor hija.

Hace un par de días, Natalia Jiménez indicó haber vivido una experiencia aparentemente discriminatoria que tuvo en un restaurante americano por hablar español. Según su relato, había acudido al establecimiento Gigi's Hollywood con el fin de disfrutar de una tarde agradable.

Sin embargo, se vio envuelta en un momento incómodo cuando la invitaron a marcharse bajo el pretexto de que estaba hablando en voz alta. la intérprete de "Creo en Mí" consideró que la verdadera razón detrás de esta situación era su uso del español en una conversación con su hija.

"No es la primera vez que experimento discriminación por hablar en español [...] Estaba conversando con mi hija a través de FaceTime en el restaurante y, aparentemente, esto molesto tanto al personal del lugar que me pidieron que me retirara, a pesar de que junto a mí había una mesa ocupada por cuatro chicas que hablaban aún más alto", dijo inicialmente.