Nataniel Sánchez sorprende a sus seguidores con impactante confesión: ¿Sufre de depresión?

La actriz peruana, Nataniel Sánchez, publicó un video en sus redes sociales donde reflexiona sobre las emociones y como aprender a convivir con ellas. Sin embargo, un dato revelador preocupó a sus seguidores, ya que la recordada 'Fernanda de las Casas' estaría batallando contra la depresión.

Nataniel Sánchez una de las actrices peruanas que ha decidido migrar a otras partes del mundo, En este caso, ella viene construyendo su carrera en España, país que la ha acogido hace ya algún tiempo.

Pese a ya no aparecer en la pantalla chica como la recordada 'Fernanda de Las Casas' en la famosa serie 'Al Fondo Hay Sitio', Nataniel sigue dando de qué hablar en su cuenta de Instagram.

Hace unos días, la peruana subió a la sección de 'historias' de si Instagram una foto donde se la apreciaba con unas lágrimas en las mejillas, claro signo de que se encontraba llorando por algún momento triste o dificil en su vida. Dicha imagen captó la atención de muchos de sus seguidores.

Posterior a ello, Nataniel volvió a usar su cuenta oficial para revelar que dichas lágrimas van más allá de un cuadro depresivo. Ella afirmó que se permite sentir sus emociones y trata de convivir con cada una de ellas.

"Cuando no me encuentro bien no me gusta subir nada sonriendo porque siento que no es verdad. Pero lo que nos enseñan las redes es que para tener vida feliz hay que estar siempre contentos, y eso no es verdad", dijo inicialmente.