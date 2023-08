¡Ni una más! Bryan Torres advierte a Samahara Lobatón por sus peleas en TV: "Que sea la última"

Hace una semana, Samahara Lobatón anunció a nivel nacional que se encuentra saliendo con Bryan Torres; sin embargo, este último martes, el programa de Magaly Medina emitió un informe donde el cantante confiesa que hay algo que no le gusta de la influencer.

En la última edición de 'Magaly TV, La Firme', se emitió un informe donde Bryan Torres mantiene una conversación con un reportero de Magaly Medina.

En dicho intercambio de palabras, el popular 'chupe' de Jefferson Farfán reveló que existen diferencias con Samahara Lobatón respecto a su carácter. Esto, luego de los problemas que se vieron expuestos en televisión nacional.

"Yo también le he hecho ver (a Samahara), (le digo) no puedes hablar así, no te puedes expresar así, no puedes manipular. Y a mí tampoco me gusta que tú la hinques y la otra persona te falte el respeto", dijo el cantante durante la entrevista.