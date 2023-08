Nicola agradece apoyo del 'Zorro Supe', pero luego le lanza un dardo: "Si le gusta otro tipo de vida, es cosa de él"

Nicola Porcella regresó a Perú tras quedar segundo en el reality mexicano "La casa de los famosos" y aprovechó en hacer una pequeña reunión con sus fans; a la salida de este encuentro, fue abordado por la prensa y se animó a hablar sobre varios personajes de la farándula como su amigo "Zorro Supe", a quien cuestionó su estilo de vida.

En un inicio, el excapitán de "Esto es guerra" se refirió a sus excompañeros Rafael Cardozo y Facundo Gonzáles, a quienes consideró como sus únicos amigos en el Perú, pero también decidió agregar dentro de este grupo al Zorro Supe, para quien tuvo unas lindas palabras.

Como se recuerda, Nicola y Ricardo Supe (nombre real del zorro) tienen una amistad de muchos años, ya que estuvieron juntos por trabajo y eran muy amigos de fiesta, hasta que ambos tomaron caminos distintos. Ahora que Nicola es muy famoso, algunos seguidores le recomendaron alejarse del polémico personaje, pero el el 'Novio de México' salió en su defensa.

"El 'Zorro' fue de las personas que me defendió, siempre. Es una persona que se ha potado bien conmigo y creo que uno tiene que ser agradecido con la gente que te defendió", declaró Nicola a "Amor y fuego".

Después de esto, Nicola también se animó a darle un sermón público a su amigo, quien hace algunos años estuvo preso por el caso Carlos Zambrano.

"Él es uno de mis mejores amigos, que él le guste otro tipo de vida que ya no puedo darme, eso es cosa de él", concluyó.

el 'Novio de México' recalcó que desde que salió de "La casa de los famosos", un gran número de personas con los que compartió pantalla lo felicitaron, pero solo reconoció a dos, Rafael Cardozo y Facundo Gonzáles, a quienes considera sus verdaderos amigos.

"Fueron los que me apoyaron siempre, lo que de verdad estuvieron conmigo. Cuando salí de la casa muchos me hablaron y ahí comencé con la familia y me comenzaron a decir quienes fueron los que estuvieron desde el comienzo. Porque hubo mucha gente que estuvo al final", declaró para "Amor y fuego".