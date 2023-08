Nicola Porcella agradece el apoyo de 'La Karibeña' y hace un especial pedido a todos sus fans

Totalmente agradecido. Nicola Porcella estuvo en un programa de radio 'La Karibeña' para agradecer todo el apoyo que le brindaron desde un principio. Además, hizo una solicitud especial a todos sus fans.

Luego de su paso por "La Casa de Los Famoso México", Nicola Porcella llegó al programa 'Habla Kausa' de Radio Karibeña como invitado especial. El peruano fue conductor del segmento radial y tv, antes del viaje que lo catapultó a la fama internacional.

Cabe resaltar que dicho medio fue el único donde se ha presentado formalmente, por ello, Nicola agradeció el apoyo que siempre le brindaron en dicha casa radial.

El ahora conocido como 'Novio de México' embarcará una nueva aventura, pero no sin antes agradecer a la radio por todo su apoyo, incluso antes de formar parte de La Casa de Los Famosos. Porcella ya se encuentra en varios proyectos mexicanos y tenía prohibido presentarse en algún programa, pero pidió permiso para estar en 'Habla Kausa'.

"¿Cómo no iba a venir? Es el único lugar que pedí permiso para estar, no podía ir a ningún sitio [...] Este lugar me dio trabajo después de muchos años. Estoy gradecido con ustedes, la pasé muy bonito, la hemos pasado muy bien. Sé que seguirá siendo los número 1, esté quien esté", sostuvo.

Mediante las redes sociales de la emisora, Nicola Porcella solicitó un gran favor para sus seguidores que lo han acompañado desde su participación en el popular reality de convivencia mexicano.

"Mi gente que me sigue, que me ha apoyado todo este tiempo. Todos los que han hecho posible este sueño, quiero pedirles un último favor [...] Uno tiene que ser agradecido, esta es la radio que me apoyó en un momento difícil y también me apoyó cuando estábamos en la casa", dijo inicialmente.