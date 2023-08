Nicola Porcella agradece y reconoce amistad de Facundo y Rafael: "Fueron los que me apoyaron siempre"

22/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella ha ganado gran popularidad gracias a su participación en "La casa de los famosos" y ahora que ha llegado a Perú, brindó algunas declaraciones, donde habló sobre su experiencia en el reality mexicano y además agradeció el apoyo de los peruanos, en especial de sus amigos Rafael Cardozo y Facundo Gonzáles.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

El exguerrero se reunió con su club de fans en un conocido restaurante y a su salida, fue abordado por varios periodistas, quienes no dudaron en consultarle sobre su paso por Perú, ante esto, él dijo que solo llegó por unos días, ya que hoy regresa a México para continuar con sus compromisos laborales.

Asimismo, el 'Novio de México' recalcó que desde que salió de "La casa de los famosos", un gran número de personas con los que compartió pantalla lo felicitaron, pero solo reconoció a dos, Rafael Cardozo y Facundo Gonzáles, a quienes considera sus verdaderos amigos.

"Fueron los que me apoyaron siempre, lo que de verdad estuvieron conmigo. Cuando salí de la casa muchos me hablaron y ahí comencé con la familia y me comenzaron a decir quienes fueron los que estuvieron desde el comienzo. Porque hubo mucha gente que estuvo al final", declaró para "Amor y fuego".

En esa misma línea, recuerda que Rafael Cardozo le recomendó aprovechar las oportunidades que se le están presentando en el país charro.

"Rafael me dijo agradece todo lo que pasó porque si no estuvieras haciendo el circo conmigo y no estarías pasando lo que estás pasando", agregó.

Finalmente, envió un dardo al programa donde anteriormente perteneció, así como también, se refirió a todos los espacios televisivos que le hicieron una invitación ahora que tiene mucha fama.

"Se ha acercado todo el mundo, te soy honesto, no le hablo a nadie más por un tema de que a mí me gustan que sean objetivos, que cuando haces algo mal está bien que hablen mal, pero cuando haces algo bien que lo reconozcan, no solo conmigo sino con todo el mundo", concluyó.

¿Nicola abrirá restaurante en México?

En una transmisión en vivo a través de sus redes sociales, Nicola Porcella compartió sus aspiraciones con sus seguidores. Durante este encuentro virtual en TikTok, el carismático influencer conversó abiertamente sobre su deseo de aventurarse en el mundo de la gastronomía y establecer un restaurante de comida peruana en México.

"Quiero abrir un restaurante de comida peruana en México. ¿Ustedes qué dicen? Se los pregunto porque es para ustedes. Obviamente, es negocio, pero es para los que no conocen de la comida peruana, (para que) sepan un poquito", expresó Nicola Porcella en su transmisión en vivo de TikTok.

Es así, que Nicola Porcella reveló sus planes en el país de las telenovelas, a la vez que reconoció el apoyo sincero y amistad de Rafael Cardozo y Facundo Gonzáles.