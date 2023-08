Nicola Porcella cae rendido ante los encantos de María Becerra y 'termina' su romance con Wendy Guevara

11/08/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La cantante María Becerra ingresó a 'La Casa de los Famosos México' para un emocionante espectáculo junto a Los Ángeles Azules. Su aparición no pasó desapercibida, especialmente para Nicola Porcella, quien previamente había revelado que la consideraba su 'crush'.

María Becerra ingresó en 'LCDLF'

El elenco finalista del programa, incluyendo a Nicola Porcella, no tenía conocimiento previo sobre la presentación de María Becerra. El inesperado performance tomó a todos por sorpresa, y los finalistas se mostraron atónitos al escuchar la voz de la talentosa artista minutos antes de su actuación. Fue en ese instante cuando Nicola Porcella tomó una decisión audaz.

Nicola Porcella se aproximó a Wendy Guevara, su compañera en el reality, y en un momento emotivo le confesó sus sentimientos: "Después de todo este tiempo que hemos pasado aquí, tengo que decirte algo de verdad, delante de Emilio, tengo que darle fin a lo que siento por ti", le comunicó el peruano a Wendy.

La respuesta de Wendy Guevara fue inesperada y cargada de humor, ya que no pareció afectarle en lo más mínimo. Incluso bromeó sobre el apellido de la cantante: "No me importa si te enamoraste de María Becerra o de la becerra de tu tío", replicó con una sonrisa.

La presentación de María Becerra

Luego de este intercambio, Nicola Porcella se apresuró a unirse a los demás finalistas (Wendy, Poncho de Nigris, Sergio Mayer y Emilio Osorio) en el salón principal para presenciar el emocionante espectáculo de María Becerra.

Durante la presentación, la artista argentina tuvo un acercamiento amigable con los finalistas, saludándolos e incluso dándole un beso en la mejilla a Nicola Porcella, quien fuera su 'crush'.

Al culminar la actuación de María Becerra, Poncho de Nigris, otro de los finalistas, observó con astucia la dinámica entre Nicola y la cantante, señalando que el modelo peruano había captado la atención de María: "¿Verdad que me miraba? Para que vean cómo se trata a alguien", comentó Porcella, demostrando cierta timidez ante la situación.

Después del espectáculo, Nicola Porcella admitió que experimentó una conexión especial con María Becerra durante su actuación, lo que generó risas y rubores en el público presente.

A pesar de la sorprendente decisión de Nicola Porcella de poner fin a su relación con Wendy Guevara dentro del contexto de 'La Casa de los Famosos México', su respuesta ante la presencia de María Becerra indicó claramente que había descubierto un nuevo foco de interés y atención en la talentosa cantante argentina.