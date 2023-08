Nicola Porcella se confiesa tras la agresión por parte de Sergio Mayer en "La casa de los famosos"

"La casa de los famosos" sigue dando que hablar después de que su última temporada llegara a su fin. Esta vez fue Nicola Porcella quien brindó una entrevista y aprovechó para referirse a la agresión que sufrió por parte de Sergio Mayer y Wendy Guevara, cuando ambos lo dejaron desnudo frente a todas las cámaras de la casa.

Como se recuerda, un un momento de la convivencia, Sergio Mayer se alió con Wendy Guevara y juntos le bajaron el short a Nicola Porcella, para que después, el actor mexicano le unte una crema en sus partes íntimas al exguerrero, quien quedó tirado en el piso mientras sus compañeros se reían de los sucedido.

Esta situación hizo que muchos expresaran su enojo y hasta pidieran la salida de Sergio Mayer. Sin embargo, a través de un comunicado, la agencia que representa al locutor radial indicó que el peruano se encontraba bien y todo era parte de una broma entre participantes.

Sin embargo, en aquella ocasión, intervino a Jefa, quien instó a los participantes a medir el calibre de sus bromas, ya que siempre debía primar el respeto entre los habitantes de la casa.

El excapitán de "Esto es guerra" brindó una entrevista, donde Sergio Mayer le hizo una nueva broma, insinuando que su miembro viril es pequeño, por lo que Nicola no tuvo mejor idea que seguirle la corriente y señaló que se reivindicará enviando una foto al grupal que tienen todos sus compañeros de la casa, para luego recordar la anécdota en cuestión.

"Sergio me debe una crema, porque me tiró y me echó una crema en el... (señalando su trasero), pero me humectó bien, ah. Quedé humectadito, quedé como bebé. Te lo juro", dijo el modelo entre bromas, dejando en claro que la pasó muy bien durante el reality.