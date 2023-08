Nicola Porcella se emociona tras sorpresa de fans en 'La Casa de Los Famosos México'

Nicola Porcella, uno de los cinco finalistas de "La Casa de los Famosos México" vivió un momento emotivo la noche de ayer tras recibir una sorpresa de sus fans, quienes lograron impactar al peruano con un show de drones.

A pocos días de la gran final del reality más popular de México, Nicola Porcella es uno de los participantes que se ganó el cariño y respeto del público, incluso un grupo de mexicanos formó el club fans 'Nicolitas'.

La noche de ayer jueves, 10 de agosto, el peruano vivió un feliz momento luego de recibir una sorpresa de sus 'Nicolitas'. Unos drones formaron en el cielo un corazón, el nombre del club de fans, la bandera de Perú, de México, el trinche (símbolo del Team Infierno) y más.

Estas imágenes no tardaron en hacerse viral, ya que una cámara hizo una vista panorámica donde se veía a los fans afuera de la casa, emocionados con lo que estaba ocurriendo.

Como se recuerda, Nicola ha recibido muchas buenas vibras de sus fans y hasta de la familia de Wendy; también le han llevado mariachis y hasta un globo aerostático, sin embargo, esta vez el fandom causó la gran emoción del participante peruano.

El legendario capitán histórico de 'EEG' expresó su deseo de impulsar su carrera internacional y adoptar a México como su segunda casa.

Es así que, el 31 de julio, fue captado por las cámaras del reality mexicano mientras lamentaba haber cometido varios errores durante su vida, razón por la cual se le cerraron las puertas de varios programas.

"Gracias Perú porque sé que hay gente que me apoya mucho y esto para mí es super importante, es mi país y sí cometí muchos errores, pero la idea es evolucionar y creo que he demostrado eso. De repente ya no vuelvo a trabajar más en televisión allá, pero me hubiera gustado irme bien y bonito, haciendo lo que me gusta", expresó Nicola.