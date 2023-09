Nicola Porcella se enfrenta a reportero mexicano que le hizo incómoda pregunta: "Eso lo has inventado tú"

Nicola Porcella, quien actualmente es una de las figuras del momento en México tras su paso su exitoso paso por "La casa de los famosos", vivió un incómodo momento después que un reportero mexicano de un conocido medio le haga una pregunta que no le gustó el 'ex capitán histórico'.

El popular 'Novio de México' se encontraba en un aeropuerto mexicano, cuando fue abordado por algunas fanáticas y un grupo de prensa, quienes empezaron a hacerle preguntas sobre sus proyectos personales; sin embargo, uno de los reporteros de "Chisme no like" le preguntó que tan cierto es que pediría muchos lujos y cosas extravagantes para firmar contratos.

Esto desató la incomodidad del amigo de Wendy Guevara, quien además de negar todo lo que el reportero estaba diciendo, le increpó por supuestamente por inventar cosas contra él.

"Eso lo has inventado tú no yo. Eso lo has inventado tú, yo no lo he inventado. Me molesta que inventen, yo creo que siempre he sido una persona muy honesta, muy real, siempre he estado dispuesto a declarar y a decir las cosas, pero no me gusta que inventen cosas", respondió Nicola.