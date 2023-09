Nicola Porcella: Esta es la razón por la que le negaron la nacionalidad mexicana

Nicola Porcella ha ganado gran popularidad en México debido a su participación en "La casa de los famosos" y por ello, se mudó al país azteca para cumplir con los compromisos laborales que se se le presentaron; sin embargo, lo que no se sabía es que el 'ex capitán histórico' tenía la intención de obtener la nacionalidad mexicana, la cual le fue denegada.

Tras quedar en segundo lugar del reality mexicano, Nicola alcanzó tal grado de popularidad, que sus fans mexicanos (mayormente mujeres) lo bautizaron como "el novio de México", lo cual le valió que Televisa le ofrezca un contrato por 3 años y tras hacer una pequeña visita a Perú, Nicola volvió al 'país de los tacos' para iniciar una serie de entrevistas y presentaciones en programas de espectáculos.

Ahora que el exguerrero ya tiene la agenda llena, pues se presentó como invitado especial en el sintonizado programa "Hoy" y además, se ha revelado que tendrá un papel dentro de una telenovela (en compañía de Wendy Guevara) que está próxima a producirse, está feliz.

Con todos los contratos firmados, Porcella fue cuestionado por los medios mexicanos, sobre si tiene pensado nacionalizarse mexicano y el también exfutbolista, reveló que hizo en intento de conseguir la nacionalidad charra, pero no lo logró y el motivo se lo reveló a un medio que lo entrevistó a su salida de la televisora de San Ángel.

"Lo pedí, lo busqué, pero tengo dos nacionalidades entonces ya estaba viendo el tema, me dicen que tres no puedo yo quería nacionalizarme por todos los temas, ya me quedo a vivir acá. Estamos en eso porque tengo la peruana y la italiana, yo soy peruano de corazón, es el país que me dio las oportunidades entonces tendríamos que ver", reveló Nicola.