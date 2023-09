Nicola Porcella: Este es el motivo por el que descarta tener un romance con Wendy Guevara

04/09/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Nicola Porcella es llamado actualmente "El novio de México" tras la gran popularidad que ganó junto a Wendy Guevara durante su participación en "La casa de los famosos"; debido a esto, muchos fanáticos de la dupla esperaban que ellos formalicen su romance, pero el ex 'capitán histórico' ha descartado esta posibilidad en una reciente entrevista.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

El exparticipante de "Esto es guerra" brindó una entrevista exclusiva para el canal de YouTube del periodista Yordi Rosado, donde habló sobre sus proyectos laborales en México, pero también fue consultado sobre si en algún momento sintió atracción por la popular 'carona'.

"No, amor y sí hay, claro que siento amor por Wendy, pero un amor bonito, un amor de amigos. Ella y yo sabíamos que siempre estábamos jugando", expresó Nicola en un inicio.

Ante esta respuesta, el entrevistador quedó sorprendido y le preguntó directamente si ellos habían hablado sobre ese tema durante su estancia en el conocido reality mexicano.

"Claro, siempre sabíamos, dentro de la casa lo hablamos. No tenemos complejos", respondió, dejando en claro que relación con Wendy Guevara siempre fue de amigos.

Nicola descarta a Wendy

En otro momento de la entrevista, Nicola afirmó que tanto Wendy como él saben de sus gustos, por lo que no podrían tener nada más que una bonita amistad.

"Sabemos cuáles son los gustos de Wendy, sabemos cuáles son mis gustos, eso no quita a Wendy la pueda abrazar y besar", sentenció.

Nicola revela porqué le negaron la nacionalidad mexicana

Hace unos días, Porcella fue cuestionado por los medios mexicanos, sobre si tiene pensado nacionalizarse mexicano por lo que el también exfutbolista, reveló que hizo en intento de conseguir la nacionalidad charra, pero no lo logró y el motivo se lo reveló a un medio que lo entrevistó a su salida de la televisora de San Ángel.

"Lo pedí, lo busqué, pero tengo dos nacionalidades entonces ya estaba viendo el tema, me dicen que tres no puedo yo quería nacionalizarme por todos los temas, ya me quedo a vivir acá. Estamos en eso porque tengo la peruana y la italiana, yo soy peruano de corazón, es el país que me dio las oportunidades entonces tendríamos que ver", reveló Nicola.

Asimismo, el exparticipante de "Esto es guerra" confesó que se encuentra enormemente agradecido por el cariño que ha recibido por parte de sus fanáticos mexicanos, ya que sin ellos, nada de lo que está pasando sería posible.

"Amo a México y lo que hizo por mí nunca voy a tener palabras para explicarlo ni agradecerlo", agregó.

Es así que Nicola, se ha establecido en México tras su participación en "La casa de los famosos", sin embargo, descartó formalizar un romance con Wendy Guevara porque ambos tienen gustos distintos.