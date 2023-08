Nicola Porcella reflexiona sobre programas que le cerraron las puertas: "Ahora me llaman"

¡Nicola Porcella rompió su silencio! El exintegrante de 'Esto es guerra' sorprendió a todos al realizar una revelación sobre su pasado en el antiguo canal donde solía trabajar. En una entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, se sinceró sobre varios aspectos de su vida y carrera, brindando detalles reveladores que dejaron a muchos asombrados.

El reconocido modelo y participante de 'La casa de los famosos', donde dejó una marca imborrable al obtener el segundo lugar, se sentó a conversar con dos integrantes del team Infierno, Wendy Guevara y Emilio Osorio, para abordar temas que han estado en la mente de sus seguidores y del público en general.

Uno de los puntos clave de la entrevista fue el tema de su popularidad y cómo ha logrado recuperarse de momentos difíciles en su carrera. Nicola compartió que ha tenido el placer de recibir invitaciones de programas de televisión que en el pasado lo habían vetado.

"Me llaman de donde me cerraron las puertas y dicen: 'Él siempre tuvo las puertas abiertas'. Y yo dije: 'Pero si me botaron'", confesó Nicola, demostrando su sorpresa ante este giro de los acontecimientos.